Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Mercedes gestohlen, gibt es Zeugen?

Sinzheim (ots)

Beamte des Polizeireviers Rastatt und des Polizeireviers Baden-Baden fahnden seit heute Morgen nach einer 18 Jahre alten blauen Mercedes C-Klasse. Der Wagen des Typs 220 CDI mit Rastatter Zulassung wurde in der Nacht auf Donnerstag von einem privaten Stellplatz in der Kastanienstraße gestohlen. Im Fahrzeug, mit einem geschätzten Zeitwert von etwa 1.000 Euro, befand sich überdies eine graumelierte Lederjacke im Wert von circa 400 Euro. Hinweise auf den Verbleib des Autos oder zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 an die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden erbeten.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell