POL-OG: Appenweier, Nesselried - Lamm verendet, Zeugen gesucht

Appenweier (ots)

Wie den Beamten des Polizeipostens Appenweier am heutigen Vormittag gemeldet wurde, halten es die Besitzer dreier Lämmer für möglich, dass einer ihrer Schützlinge, möglicherweise nach dem Verzehr illegal entsorgten Abfalls am Freitagabend, verendet war. Unbekannte hatten faule Küchenabfälle, im für die Lämmer zugänglichen Bereich der in der Engelgasse befindlichen Schafweide, entsorgt. Personen, die Hinweise auf die Herkunft der im Bereich `Sulzeck` entsorgten Abfälle geben können, werden gebeten sich unter der Nummer 07805 9157-0, bei der Polizei zu melden.

