Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbrecher unterwegs

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind derzeit unter anderem mit drei Einbrüchen in verschiedene Einrichtungen beschäftigt. Inwieweit die Einbrüche miteinander zusammenhängen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Von Mittwoch auf Donnerstag sind hierbei der oder die Unbekannten über ein aufgehebeltes Fenster in die evangelische Kirche in der Franz-Philipp-Straße eingedrungen und haben im Innern des Gebetshauses einen Opferstock aufgebrochen. Mit dem darin befindlichen Bargeld verschwanden die Einbrecher über alle Berge. Auf die gleiche Weise sind die ungebeten Besucher auch in eine Kindertagesstätte in der Brucknerstraße sowie in das Familienzentrum in der Röttererbergstraße eingestiegen. In beiden Fällen wurde nach bisherigen Feststellungen nichts gestohlen, im Familienzentrum haben die Eindringlinge allerdings erheblich gewütet und mehrere Türen und Schränke aufgebrochen. Der hierbei entstandene Sachschaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. /wo

