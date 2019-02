Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Aufgefahren

Rheinau (ots)

Ein Unfall hat am Mittwochnachmittag auf der Renchener Straße in Rheinbischofsheim zu zwei Leichtverletzten geführt. Aus noch unbekannter Ursache stieß dort gegen 13 Uhr ein Autofahrer mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel zusammen. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher und seine Beifahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

