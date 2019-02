Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Nordrach - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Nordrach (ots)

Am Samstagabend gegen 18:45 Uhr wollte eine 64-jährige Nissan-Lenkerin in Nordrach-Lindach auf der K5354 nach links abbiegen und übersah den entgegen kommenden, in Richtung Nordrach fahrenden Kraftradfahrer (68) auf seiner Harley-Davidson. Bei der Kollision wurde der Zweiradfahrer schwer, die Unfallverursacherin leicht verletzt. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden von je ca. 10.000 Euro. /rd

