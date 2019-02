Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Garagenbrand

Hügelsheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstagabend in einer Garage in der Eichenstraße ein Brand aus. Ein nicht zugelassener Pkw und die Garage wurden ein Raub der Flammen, ein übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Der Hauseigentümer wurde durch Einatmen von Rauchgasen verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

