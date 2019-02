Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Unfallflüchtiger schnell ermittelt

Haslach (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht in der Pfarrgasse am Dienstagmorgen schnell geklärt werden konnte. Ein 81 Jahre alter BMW-Fahrer wollte sich gegen 9.15 Uhr zwischen einem geparkten Ford und einer Hauswand durchdrücken, obwohl die Engstelle keinen Spielraum mehr für eine Durchfahrt zuließ. Der Senior streifte somit zwangsläufig sowohl den Ford Transit als auch die Hauswand. Trotz des verursachten Fremdschadens von zirka 5.000 Euro fuhr der 81-Jährige einfach weiter. Neben seinem eigenen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro erwartet ihn nun außerdem eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.

/ag

