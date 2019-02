Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Undankbarer Rettungseinsatz

Offenburg (ots)

Nachdem am Sonntag gegen 02.15 Uhr auf der Heimburgstraße die 63jährige Frau eines 55jährigen Mannes auf den Boden stürzte und sich verletzte, kam der verständigte Rettungsdienst hinzu um der Frau zu helfen. Anstatt dafür dankbar zu sein griff der alkoholisierte Mann die Rettungskräfte an, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Die Polizeibeamten wiederum wurden dann ebenfalls von dem Mann angegriffen, worauf dieser in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht werden sollte. Dies wollten die Frau des Mannes und ein Begleiter verhindern, was durch weitere Polizeikräfte vereitelt werden konnte. Die renitenten Personen erwartet nun allesamt eine entsprechende Strafanzeige. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten bei dem Vorfall unverletzt.

