Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Geldübergabe an falsche Polizeibeamte, Warnhinweis

Durmersheim (ots)

Falsche Polizeibeamte haben am Montag und Dienstag die Hilflosigkeit einer 70 Jahre alten Frau gnadenlos ausgenutzt und sie um einen stattlichen Betrag im fünfstelligen Bereich betrogen. Die Seniorin hat sich erst am Mittwochmorgen an die Polizei gewandt und geschildert, dass sie in unzähligen Telefonaten zur Übergabe von mehreren Tausend Euro gedrängt wurde. Die Unbekannten bedienten sich hierbei der aktuell gängigen Masche, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und nun das Bargeld und Wertgegenstände der Angerufenen in Sicherheit gebracht werden müsse. Durch die geschickte Wortführung des vermeintlichen Kriminalbeamten ließ sich die nun Betrogene unter Druck setzen und letztlich dazu überreden, den Gaunern das Geld an der Haustür zu übergeben. Im gegenwärtigen Fall ist nach bisherigen Erkenntnissen zu zwei Geldübergaben gekommen. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät: - Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe! - Die "echte" Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! - Rufen Sie nie die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf ´110´ nach! /wo - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei über die ´110´!

