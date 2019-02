Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Schmierfilm im Gewerbekanal entdeckt

Hausach (ots)

Beamte des Polizeireviers Haslach und Mitarbeiter des Abwasserzweckverbands sind gestern Nachmittag einer mutmaßlichen Gewässerverunreinigung auf den Grund gegangen. Von einem Zeugen wurde gegen 14.30 Uhr im Gewerbekanal entlang der Hauptstraße ein Schmierfilm entdeckt. Wie die Flüssigkeit in den Kanal gelangen konnte und um was es sich für einen Stoff handelt, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Von Einsatzkräften der Feuerwehr Hausach wurde vorsorglich eine Ölsperre errichtet. Zur Durchführung weiterer Untersuchungen wurden Wasserproben erhoben. Ein Fischsterben ist nach bisherigen Feststellungen nicht eingetreten. Ursprung der Verunreinigung ist möglicherweise eine Firma in Haslach. Beamte des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt haben ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der fahrlässigen Gewässerverunreinigung eingeleitet.

