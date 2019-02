Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Murgtal, Gaggenau - Vereiste und spiegelglatte Fahrbahnen führten zu Unfällen

Murgtal, Gaggenau (ots)

Vereiste Fahrbahnen im Bereich des hinteren Murgtals haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für die eine oder andere Rutschpartie gesorgt. Betroffen waren hierbei insbesondere die L 613 zwischen Michelbach und Freiolsheim, die L 79 zwischen Forbach und Bermersbach, die B 462 ab Forbach, die Hundseckstraße der L 80b sowie die L 76b zwischen Reichental und Kaltenbronn. Vereinzelt sind Fahrzeuge von der Fahrbahn geschlittert, wobei es jedoch in allen Fällen beim Blechschaden blieb. Gegen 20 Uhr ist der 19 Jahre alte Fahrer eines Opel auf spiegelglatter Fahrbahn im Kurvenbereich "Holdereck" im Straßengraben gelandet. Während den Bergungsmaßnahmen musste die Straße in Richtung Raumünzach kurzfristig gesperrt werden. Bis zum Eintreffen der Streufahrzeuge wurde der Gefahrenbereich durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau abgesichert. Gegen 22.30 Uhr kam ein 34 Jahre alter Opel-Fahrer in einer Rechtskurve zwischen Freiolsheim und Michelbach von der Fahrbahn ab und musste abgeschleppt werden. Zur Reparatur seines Wagens müssen rund 2.000 Euro aufgebracht werden. Gegen 3.35 Uhr ist ein 42-jähriger Lastwagenfahrer am Ausgang einer Linkskurve der L 79 zwischen Bermersbach und Forbach gegen eine Böschung sowie einen Telefonmast geprallt. Auf dem überfrierenden Untergrund fand das Schwergewicht keinen Halt und schlitterte weiter über die Gegenfahrspur, bis er letztlich an den Schutzleitplanken zum Stehen kam. Der hier verursachte Sachschaden summiert sich auf insgesamt circa 14.000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr Forbach unterstützten die Aufräumarbeiten. Der Brummi wurde abgeschleppt. Die eisglatte Fahrbahn wurde bis zum Eintreffen der Streufahrzeuge gegen 6.15 Uhr abgesichert. /wo

