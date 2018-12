POL-OG: Ettenheim - Frontalzusammenstoß mit Moped

Ettenheim (ots) - Zu einem Unfall mit zwei schwer verletzten Personen kam es Mittwochnachmittag in der Schmieheimer Straße. Ein 15-jähriger Mopedfahrer und seine gleichaltrige Sozia kamen in einer dortigen, scharfen Rechtskurve aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stießen mit einer entgegenkommenden Pkw-Lenkerin frontal zusammen. Die beiden Jugendlichen wurden vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

