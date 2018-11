POL-OG: Gaggenau - Schaden verursacht, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots) - Weil ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch einen Schaden an einem geparkten Citroen hinterlassen und sich anschließend aus dem Staub gemacht hatte, sind nun die Beamten des Polizeireviers in Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Der Lenker des roten Citroen hatte seinen Wagen im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 15 Uhr im hinteren Bereich des Parkplatzes bei der Jahnhalle abgestellt und musste bei seiner Rückkehr die hinterlassenen Beschädigungen feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen unter der Telefonnummer: 07225/9887-0 um Kontaktaufnahme.

