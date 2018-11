POL-OG: Rastatt - Bei Dacharbeiten verletzt

Rastatt (ots) - Nach einem Arbeitsunfall am Mittwochmittag in der Straße "Am Zubringer" musste ein 58-Jähriger durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war kurz vor 12 Uhr auf einem Vordach beschäftigt, als er beim Absteigen von der Leiter zu Fall kam. Ein Verschulden Dritter wird derzeit ausgeschlossen.

