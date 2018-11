POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg: Kehl, Offenburg - Versuchter Überfall auf Bankfiliale - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Kehl, Bodersweier, Offenburg (ots) - Ein Tatverdächtiger des versuchten Banküberfalls am 8. Februar in Kehl-Bodersweier sitzt seit dem 6. November in Untersuchungshaft. Der 40-Jährige ist dringend verdächtig, die versuchte schwere räuberische Erpressung zusammen mit mindestens einem bislang unbekannten Komplizen begangen zu haben. Der französische Staatsangehörige wurde in seinem Heimatland aufgrund eines Europäischen Haftbefehls festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. In Offenburg wurde der 40-Jährige einem Haftrichter vorgeführt und nach Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ursprungsmeldung vom 08.02.2018, 13.12 Uhr

Kehl, Bodersweier Versuchter Überfall auf Bankfiliale, Zeugen gesucht

Kehl - Heute Morgen ist versucht worden ein Bankinstitut in der Rastatter Straße in Kehl-Bodersweier zu überfallen. Ein mit Sonnenbrille und Perücke teilmaskierter Mann betrat gegen 9 Uhr die Filiale mit vorgehaltener Pistole. Im Anschluss begab sich noch ein zweiter, mit einem Gewehr bewaffneter Täter in die Filiale. Nach bisherigen Erkenntnissen traten die beiden Männer die Flucht ohne Beute an. Als Fluchtfahrzeug wurde laut vorliegenden Zeugenaussagen ein silberner Renault mit französischer Zulassung genutzt. Im Rahmen der großangelegten Fahndung wurden auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt und die Grenzübergänge überprüft. Die Flucht der Täter führte offenbar nach Frankreich.

Zu dem mit der Pistole bewaffneten Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Circa 170 bis 175 Zentimeter groß, bekleidet mit blauer Jeans, grün-grauer Anorak vermutlich der Marke "Hummel" mit Kapuze und grünem Innenfutter, dunkle Wollmütze, dunkle Handschuhe, schwarze Schuhe mit hellen Sohlen im hinteren Schuhbereich. Der zweite Tatverdächtige kann derzeit noch nicht detailliert beschrieben werden. Verletzte sind glücklicherweise keine zu beklagen. Die Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

