POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Baden-Baden (ots) - Das unbedachte Manöver eines noch unbekannten Autofahrers hat am frühen Montagabend zu einem Auffahrunfall an der Abfahrt der B 500 zur B 3 in Richtung Sinzheim geführt. Nach Angaben eines Toyota-Lenkers habe ein nicht näher beschreibbares und aus Richtung der A 5 von hinten herannahendes Auto unvermittelt vor ihm eingeschert und den 42-Jährigen so zu einer Vollbremsung genötigt. Ein nachfolgender Mercedes-Lenker hatte die Situation zu spät erkannt und fuhr dem Corolla des Mannes auf. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss über die B 3 in Richtung Sinzheim. Um das verursachte Malheur mit einem Sachschaden von nahezu 1.000 Euro scherte er sich nicht. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen unter der Rufnummer: 07221 680-120 um Hinweise.

