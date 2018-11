POL-OG: Lahr - Einbrecher überrascht und vertrieben

Lahr (ots) - Ein bislang unbekannter Mann ist am Montagabend bei einem Einbruchsversuch von einem Hausbewohner in der Offenburger Straße vertrieben worden. Der Einbrecher stieg kurz vor 20 Uhr über das Dach eines Schuppens auf den rückwärtig gelegenen Balkon. Die durch das Aufhebeln der Balkontüre verursachten Geräusche ließen den im Haus befindlichen Bewohner aufhorchen und nach dem Rechten sehen. Beim Einschalten des Lichtes sah er nur noch eine männliche Gestalt in Richtung Kriegsdenkmal Schutterlindenberg flüchten. Ins Haus gelangte der unerwünschte Besucher nicht. An der Balkontür ist ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

