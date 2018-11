POL-OG: Kippenheim - Polizei sucht schwarzen BMW nach Unfallflucht, Zeugenhinweise erbeten

Kippenheim (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind nach einer Unfallflucht in der Nacht auf Sonntag auf der Suche nach einem schwarzen 3er BMW und dessen Fahrer. Der BMW-Lenker war gegen 2 Uhr am Kreisverkehr der "Bahnhofstraße/Bachgasse" in Richtung Kippenheimweiler unterwegs und verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge überfuhr der nun gesuchte Autofahrer einen Fahrbahnteiler, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der BMW müsste durch den Aufprall im Frontbereich massiv beschädigt sein und hat an der Unfallstelle verschiedene Fahrzeugteile hinterlassen. Nach Schätzungen der Ermittler dürfte am Fluchtwagen und der Verkehrseinrichtung ein Schaden von nahezu 10.000 Euro entstanden sein. Wer Hinweise zum Verursacherfahrzeug und/oder dessen Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0.

