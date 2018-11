POL-OG: Friesenheim - Eingebrochen und Schmuck entwendet

Friesenheim (ots) - Unbekannte Langfinger verschafften sich am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr Zugang zu einem Anwesen in der Engelgasse. In den Räumlichkeiten durchwühlten die Unbekannten die Habseligkeiten der Anwohner und konnten anschließend unerkannt mit gestohlenem Schmuck entkommen. Der hierbei entstandene Schaden dürfte sich im mittleren dreistelligen Bereich befinden. Die Beamten des Polizeireviers in Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

