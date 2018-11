POL-OG: Gernsbach - Dem Radler die Vorfahrt genommen

Gernsbach (ots) - Ein Rad fahrendes Kind wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in der Gernsbacher Schwarzwaldstraße am Mittwochmittag leicht verletzt. Der junge Biker war gegen 16:10 Uhr stadteinwärts auf dem Gehweg unterwegs, als aus dem Parkplatz eines dort ansässigen Supermarktes ein Mercedes-Benz herausfuhr. Der 74-jährige Fahrer übersah nach bisherigen Erkenntnissen den Jungen, welcher in der Folge zu Fall kam und sich leicht verletzte. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

