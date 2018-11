POL-OG: Willstätt - Laster zu hoch, Brücke zu niedrig?

Willstätt (ots) - Ein mit einem Bagger beladener Lkw touchierte am Mittwochmorgen auf der B 28 eine Brücke bei Willstätt. Der Baggerarm blieb an der Betonkonstruktion hängen und beschädigte diese. Durch herunterfallende Bauteile wurden zudem zwei hinter dem Laster fahrende Fahrzeuge getroffen. Laut Angaben des Brummifahrers sollte die Maximalhöhe seines Zuges bei 3,70 Metern liegen. Vor Ort wurden die Maße des Lasters inklusive Ladung durch Beamte des Polizeipostens Appenweier nachgemessen, welche hierbei auf ganze 4,70 Meter kamen. Der Sachschaden an der Brücke wird noch durch die Straßenmeisterei bemessen, am Bagger selbst entstand anscheinend kein Schaden.

