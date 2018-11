POL-OG: Offenburg - Ohne Führerschein

Offenburg (ots) - Die Kontrolle eines Fahrzeuges in der Freiburger Straße, hat für dessen 24 Jahre alten Fahrer nun unangenehme Konsequenzen. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg nahm den Fahrer am Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht, genauer unter die Lupe. Nachdem dieser zunächst angab, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben, konnten die Ermittler herausfinden, dass er seit vier Jahren nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Darüber hinaus war der junge Mann offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln hinter das Steuer gesessen. Eine Blutentnahme wird darüber in den nächsten Tagen Aufschluss bringen. Dem nicht genug, hatte er sich außerdem das Auto seiner Mutter genommen, ohne dass diese davon wusste.

