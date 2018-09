POL-OG: Lahr - Drei Leichtverletzte

Lahr (ots) - Ein Zusammenstoß zweier Autos hat am Montagnachmittag zu drei Leichtverletzten und rund 10.000 Euro Sachschaden geführt. Während ein 80 Jahre alter Opel-Fahrer an der Einmündung des Abfahrtsastes der B 415 nach rechts in die Raiffeisenstraße einfahren wollte, übersah er einen zu diesem Zeitpunkt von der Raiffeisenstraße in Richtung B 415 abbiegenden BMW einer 36-Jährigen. Die BMW-Lenkerin sowie zwei ihrer drei Mitfahrerinnen trugen hierbei leichte Verletzungen davon, benötigten an der Unfallstelle aber keine medizinische Versorgung.

