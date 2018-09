POL-OG: Vorfahrtsverletzung

Steinach (ots) - Am Montagnachmittag fuhr ein Pkw-Lenker aus einem Grundstück auf die Hauptstraße in Steinach ein, ohne auf die Vorfahrt eines Richtung Biberach fahrenden Motorrades zu achten. Bei der Kollision wurden der Motorradfahrer und seine Sozia verletzt und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

