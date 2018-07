POL-OG: Mahlberg - Unfallzeugen gesucht

Mahlberg (ots) - Die Beamten des Verkehrskommissariates Offenburg sind nach einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend an der Einmündung der Christina-Obergföll-Straße in die Eisenbahnstraße auf der Suche nach Zeugen. Um 18.30 Uhr ist dort ein 26 Jahre alter Mercedes Lenker mit dem Alfa Romeo eines 24-Jährigen zusammengestoßen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer: 0781 21 4200 in Verbindung zu setzen.

