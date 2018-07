POL-OG: Kehl, Neumühl - Ungebetener Gast

Kehl, Neumühl (ots) - Das aggressive Verhalten eines deutlich alkoholisierten Kneipenbesuchers hat am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz in der Elsässer Straße geführt. Der Mittfünfziger hatte die Gaststätte trotz eines bestehenden Hausverbotes kurz vor 22.30 Uhr betreten und hierbei ungehalten und durstig um Alkohol gebeten. Da dem Wunsch nicht entsprochen wurde, schmiss der ungebetene Gast ein Glas an die Wand und ohrfeigte eine Bedienung. Dem aggressiven ´Auftritt´ folgen nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Nach ersten Ermittlungen dürften deutlich über zwei Promille zu dem Verhalten geführt haben. /pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell