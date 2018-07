POL-OG: Gaggenau - Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Gaggenau (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Murgtalstraße hat sich ein 28-Jähriger leichte Verletzungen zugezogen. Der junge Mann befuhr gegen 22 Uhr die Murgtalstraße stadtauswärts, als er von einem aus dem Gegenverkehr linksabbiegenden Mercedes erfasst wurde. Zur Behandlung seiner Blessuren wurde der Motorradfahrer in das Krankenhaus nach Rastatt gebracht. Sein Unfallgegner blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 14.000 Euro.

