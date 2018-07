POL-OG: Rastatt - Arbeitsunfall

Rastatt (ots) - Ein 33 Jahre alter Arbeiter eines Betriebes in der Mercedesstraße hat sich am Mittwochvormittag schwere Blessuren zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann bei der Bestückung einer Maschine mit Blechteilen so schwer verletzt, dass er nach einer notärztlichen Erstbehandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Karlsruher Krankenhaus geflogen werden musste. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

/pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell