POL-OG: Lahr - Drei Etagen durchstöbert

Lahr (ots) - Ein Ladengeschäft in der Vogtstorstraße ist zwischen Montag- und Mittwochmittag in das Visier von eines noch unbekannten Einbrechers geraten. Durch Aufhebeln der Geschäftstür gelangte der Eindringling in das dreistöckige Gebäude. Dort durchkämmte er sämtliche Stockwerke und öffnete gewaltsam mehrere Schränke. Mit zwei Laptops und möglicherweise Bargeld und Münzen verschwand der ungebeten Besucher über alle Berge. Der Diebstahl- und Sachschaden kann noch nicht detailliert beziffert haben. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und erhoffen sich über die Spurensicherung Aufschlüsse zu dem Langfinger.

