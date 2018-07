POL-OG: Baden-Baden - Mit Messer bedroht

Baden-Baden (ots) - Nach einem Streit mehrerer junger Männer in den heutigen frühen Morgenstunden haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden Ermittlungen gegen drei 19-Jährige wegen Bedrohung eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen soll das Trio einen 21-Jährigen kurz nach 1.30 Uhr unter Vorhalt eines Messers auf dem Augustaplatz bedroht haben. Der genaue Grund der gefährlichen Geste ist noch unklar, dürfte aber in Teilen in einer kurz zuvor wegen einer Nichtigkeit entbrannten Rangelei zu suchen sein. Verletzt wurde niemand.

