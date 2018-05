POL-OG: Baden-Baden, Neuweier - Rauchmelder ausgelöst

Baden-Baden, Neuweier (ots) - Ein zu nahe an der Herdplatte abgelegtes Kleidungsstück sorgte am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr für einen Feuerwehr und Polizeieinsatz im Blumenweg. Beim Zubereiten einer Mahlzeit begann die Kleidung zu schmoren, was dazu führte, dass durch die Rauchentwicklung die Feuermelder ausgelöst wurden. Die Bewohner konnten die Gefahr selbst beseitigen, sodass die Wehrleute aus Baden-Baden nach dem Durchlüften der Wohnung von dannen ziehen konnten. Der vorsorglich hinzugezogene Rettungsdienst untersuchte die Bewohner zur Sicherheit. Verletzt wurde niemand. /ma

