POL-OG: Steinach - Mit Fahrrad gestürzt

Steinach (ots) - Leichte Verletzungen sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagvormittag. Eine 29-jährige Fahrradfahrerin befuhr gegen 9.30 Uhr den Silberbergweg in Richtung der Langmattstraße, als sie in einer Linkskurve vermutlich die Kontrolle über ihr Gefährt verlor. Durch den darauffolgenden Sturz zog sich die 29-Jährige leichte Verletzungen zu. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell