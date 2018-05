POL-OG: Offenburg - Versuchter Rollerdiebstahl

Offenburg (ots) - Zwei noch unbekannte Langfinger konnten am frühen Montag gegen 2 Uhr von einer Zeugin beobachtet werden, wie sie sich an einem im Krokusweg abgestellten Roller zu schaffen machten. Beide waren mit dunkler Motorradkleidung und Helmen bekleidet, sodass zuerst der Verdacht nahelag, dass sie nicht unrechtmäßig am abgestellten Zweirad hantierten. Durch ein vorbeifahrendes Auto fühlte sich das Duo wahrscheinlich gestört und ergriff die Flucht. Das beschädigte Kleinkraftrad ließen sie zurück. Die Beamten des Polizeireviers in Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell