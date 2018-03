POL-OG: Schutterwald, Langhurst, L 98 - Rote Ampel übersehen

Schutterwald (ots) - Die Missachtung einer Rotlicht zeigenden Ampel hat am Donnerstagabend zu einem Unfall mit rund 6.000 Euro Sachschaden geführt. Ein 46 Jahre alter Renault-Fahrer übersah aus Richtung Frankreich kommend das für ihn an der L 98, Abzweigung Langhurst geltende Haltesignal und kollidierte mit dem Polo eines 18-Jährigen, der bei Grünlicht in Richtung Langhurst abbiegen wollte. Verletzt wurde niemand.

