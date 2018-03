POL-OG: Appenweier - Ältere Dame beklaut

Appenweier (ots) - Eine bislang unbekannte Frau entwendete am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Bachstraße 400 Euro aus der Handtasche einer 82 Jahre alten Dame. Eine angebliche Unterschriftenaktion für arme Kinder nutzte die Unbekannte als Vorwand aus, um die Seniorin abzulenken. Während diese auf einem Papier unterschrieb, verschaffte sich die Diebin unbemerkt Zugriff auf die Handtasche, welche auf dem Rollator mitgeführt wurde. Die 82-Jährige stellte den Verlust des Geldes erst an ihrer Wohnanschrift fest. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier haben die Ermittlungen übernommen.

/ne

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell