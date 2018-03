POL-OG: Offenburg - Trickdiebstahl, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Marlener Straße wurde ein 73-Jähriger am Donnerstag Opfer eines Trickdiebstahls. Ein als zirka 40 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß beschriebener Mann mit einer Brille mit dicken Gläsern sprach den Senior gegen 10.45 Uhr an und bat ihn Geld zu wechseln. Als dieser in seinem Geldbeutel nach den gewünschten Münzen suchte, entwendete der Unbekannte unbemerkt das Bargeld und eine Bankkarte aus dem Portemonnaie. Nur wenig später bemerkte der 73-Jährige den Diebtahl. Der Langfinger war allerdings schon über alle Berge. Nun sucht die Polizei Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Er soll eine gesprenkelte Wollmütze, eine graue Hose und einen grauen Parker getragen haben. Gesprochen habe der Mann mit einem osteuropäischen Akzent. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781-212200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg.

