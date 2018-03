POL-OG: Schwanau - Gegen Absperrbaken gefahren

Schwanau (ots) - Der noch unbekannte Fahrer eines Alfa Romeo befuhr am Mittwoch gegen 16.30 Uhr die B 415 von Lahr kommend im Baustellenbereich an der Autobahnüberführung in Richtung Allmannsweier, als er an der Baustellenausfahrt von der Straße abkam. Anstatt der Straßenführung nach rechts zu folgen, lenkte er seinen Wagen geradeaus und kollidierte mit mehreren Absperrbaken. Ein Teil davon prallte gegen den hinter ihm fahrenden Wagen, dessen Fahrer sein Auto stoppte und die Teile von der Fahrbahn räumte. Der Unfallverursacher hielt wenige Meter später ebenfalls an, begutachtete den entstandenen Schaden am Alfa Romeo kurz und machte sich anschließend auf in Richtung Allmannsweier, ohne sich um das angerichtete Malheur zu kümmern. Da den Beamten das Kennzeichen des Unfallverursachers bekannt ist, kann zuversichtlich von einer baldigen Aufklärung der Unfallflucht ausgegangen werden.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell