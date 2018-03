POL-OG: Baden-Baden - Außenspiegel beschädigt, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) - Der 72 Jahre alte Besitzer eines Volvo hat nach einer Unfallflucht einen beschädigten Außenspiegel und etwa 300 Euro Sachschaden an seinem Wagen zu beklagen. Der Senior hatte sein Auto zwischen Mittwochmorgen, 10.15 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr, am Fahrbahnrand in der Solmsstraße, in Höhe des dortigen Schlosses abgestellt. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Wer Hinweise zu dem Unbekannten und/oder dessen Fahrzeug geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07221-680120 an die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden.

