POL-OG: Lahr - Auto beginnt zu brennen

Lahr (ots) - Als ein 18 Jahre alter Mann am Mittwoch gegen 17.30 Uhr mit seinem Ford die Dr.-Georg-Schaeffler-Straße in Richtung Stadt befuhr, nahm er plötzlich von seinem Fahrzeug ausgehend Rauch wahr. Nachdem er den Wagen in einer Verkehrsbucht abgestellt hatte, fing der Ford an zu brennen. Die Feuerwehr Lahr war mit drei Fahrzeugen und zehn Mann vor Ort. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße kurzzeitig stadteinwärts gesperrt werden.

