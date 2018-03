POL-OG: Rastatt - Über die Füße gefahren? Gibt es Zeugen?

Rastatt (ots) - Die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden sind seit Mittwoch auf der Suche nach der Fahrerin eines schwarzen Audi mit Rastatter Zulassung (RA). Beim Anfahren an der Bushaltestelle im Rödernweg kam es zur Kollision mit einem jungen Fußgänger, der auf dem dortigen Gehweg rechts am Audi vorbeilief. Hierbei soll die Autofahrerin nach Schilderung des 19-Jährigen auch über dessen Füße gefahren sein. Ohne sich um den leicht Verletzten zu kümmern, entfernte sich die Unbekannte einfach vom Ort des Geschehens. Der Heranwachsende begab sich selbständig in ärztliche Behandlung und brachte den Unfall am Abend beim Polizeirevier Rastatt zur Anzeige. Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Audi und/oder dessen Fahrerin geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07221 680-460.

