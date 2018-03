POL-OG: Offenburg - Berauscht Unfall gebaut?

Offenburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zirka 20.000 Euro Sachschaden jedoch keinen Verletzten kam es am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr. Der 28 Jahre alte Lenker eines Opel Zafira befuhr die Wichernstraße in Richtung Schutterwälder Straße, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem geparkten BMW zusammenstieß. Die Ursache dürfte in dem möglicherweise vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln zu finden sein. Ein Schnelltest zeigte den Konsum von THC an. Die Auswertung einer später erhobenen Blutprobe wird Aufschluss bringen. Unter anderem muss er mit einem mehrwöchigen Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

