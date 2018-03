POL-OG: Mahlberg, Orschweier - 11.500 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Mahlberg (ots) - Eine Kollision an der Kreuzung der Alten Landstraße in die L 103 hat am Mittwochnachmittag zu einem Sachschaden von circa 11.500 Euro geführt. Eine 39 Jahre alte VW-Fahrerin wollte die L 103 in Richtung Nikola-Tesla-Straße überqueren und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 52-jährigen Peugeot-Lenkerin. Verletzt wurde niemand. Der Peugeot musste an den Abschlepphaken.

