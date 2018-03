POL-OG: Gutach - Nach Unfall leichtverletzt

Gutach (ots) - Da ein 44 Jahre alter Peugeot-Fahrer auf der B33 nicht genügend Sicherheitsabstand hielt, kam es am Mittwoch gegen 13.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein in Richtung Hausach vorausfahrender VW musste aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs in Höhe der Einmündung Singersbach abbremsen. Der Nachfolgende Unfallverursacher bemerkte dies zu spät und es kam zur Kollision. Hierbei wurden die zwei Insassen des VW leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

/ne

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell