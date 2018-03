POL-OG: Offenburg - Angefahren? Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Eine Zeugin alarmierte am Mittwoch gegen 12.15 Uhr die Polizei, weil sie einen stark torkelnden und am Kopf blutenden Mann in der Kolpingstraße gesehen hatte. Vor Ort konnten die Beamten des Polizeireviers Offenburg einen verletzten 37-Jährigen antreffen. Der den Ordnungshütern bereits bekannte Mann wirkte deutlich berauscht und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Er berichtete, dass er zuvor an einem Fußgängerüberweg an der Kreuzung Kolpingstraße / Burdastraße von einem Auto angefahren wurde. Die hinzugerufenen Rettungskräfte untersuchten ihn und konnten anhand der Verletzungen feststellen, dass diese tatsächlich von einem Verkehrsunfall stammen könnten. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Verletzte zuvor offenbar Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte und davon auch eine kleine Menge mit sich führte, weshalb ihn eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet. Nun suchen die Beamten nach dem Unfallverursacher. Es soll sich um den Fahrer eines schwarzen Fiat mit Offenburger Kennzeichen handeln. Personen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Nummer 0781 21-2200, zu melden.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell