POL-OG: Bühlertal - Kaminbrand

Bühlertal (ots) - An einem Anwesen des Längenbergweg geriet am Mittwoch gegen 21.30 Uhr im Kamin abgelagerter Glanzruß in Brand. Die Hinzugerufene Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Nachdem ein Kaminfeger den Kamin reinigte wurde das Anwesen belüftet. Verletzt wurde niemand. Ein Sachschaden entstand nicht.

