POL-OG: Zell am Harmersbach - Nach Sachbeschädigung Verdächtiger ermittelt

Zell am Harmersbach (ots) - Eine Videoüberwachungsanlage brachte die Beamten des Polizeireviers Haslach auf die Spur eines Verdächtigen, welchem nun eine Sachbeschädigung im Kundenraum eines Geldinstitutes in der Straße `Am Park´ von vergangenem Samstag vorgeworfen wird. Dort wurde in den frühen Morgenstunden von dem zunächst Unbekannten eine gläserne Ablage neben einem Geldautomaten beschädigt. Neben der Strafanzeige wegen Sachbeschädigung, dürften den 22-Jährigen auch die Schadensersatzansprüche des Geldinstituts erwarten.

