POL-OG: Willstätt - Mit erheblichen Mängeln unterwegs

Willstätt (ots) - Ein Lastwagen samt Anhänger nahmen Beamte der Verkehrspolizei am Mittwochvormittag unter die Lupe und mussten bei diesem erhebliche Mängel feststellen. Der 7,5-Tonner wurde zunächst auf der Südfahrbahn der A5 festgestellt und konnte im Anschluss auf einem Parkplatz der B 28 kontrolliert werden. Nachdem sich dort schon Hinweise auf den schlechten Zustand des Fahrzeuges ergaben, wurde das Gespann zu einem Gutachter begleitet. Über ein Dutzend erheblicher Mängel, unter anderem an der Bremsanlage, wurden dort festgestellt. Um weiterhin am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen, müssen diese nun beseitigt werden. Zu dieser Anzeige kommt hinzu, dass weder für den Lastwagen noch den Anhänger ein Versicherungsschutz bestand.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell