POL-OG: Rastatt - Zeugen nach versuchter Geldautomatensprengung gesucht

Rastatt (ots) - Ein noch Unbekannter hat am frühen Samstagmorgen versucht, an den Inhalt eines Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in der Franz-Phillipp-Straße zu gelangen. Hierzu hatte sich der Mann über einen längeren Zeitraum im Vorraum der Bank aufgehalten und die Glasschiebetür mit einem auffälligen Holzstück blockiert. Letztlich dürfte ein zufällig auftauchender Kunde kurz nach 4.30 Uhr dafür gesorgt haben, dass der Langfinger von seinem weiteren Treiben abließ.

Die ermittelnden Beamten des Kriminalkommissariates Rastatt erhoffen sich Hinweise zu dem markant bearbeiteten Holzprofil und bitten Zeugen, insbesondere aber den unbekannten Bankkunden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme.

