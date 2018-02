POL-OG: Gernsbach - Unfallflucht an der Haltestelle "Obertsrot", Zeugen gesucht

Gernsbach (ots) - Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach sind derzeit mit Ermittlungen zu einer Unfallflucht in der Markgraf-Bertold-Straße auf dem dortigen Parkplatz der Haltestelle "Obertsrot" befasst. Bereits am vergangenen Freitag, 23. Februar, wurde ein dort geparkter Skoda Fabia zwischen 9 Uhr und 13 Uhr von einem Unbekannten beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von etwa 1.500 Euro und suchte anschließend das Weite. Möglicherweise wurde der Vorfall von einem jungen Mann beobachtet, der die Besitzerin des beschädigten Wagens auch angesprochen hat. Der junge Mann, aber auch andere Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer: 07224 3663 in Verbindung zu setzen.

