Lahr (ots) - Ein 60-jähriger Autofahrer hatte sich heute Morgen in Lahr ausgerechnet einen Streifenwagen als `Unfallgegner´ ausgesucht. Zuvor waren die Ordnungshüter bei der Vorbeifahrt durch einen Zeugen darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Mitsubishi-Fahrer einen unsicheren Fahrstil an den Tag legen würde. Daher folgten die Beamten des Polizeireviers Lahr dem Mann bis in die Burgheimer Straße und kontrollierten ihn dort kurz nach 10 Uhr. Als der Chauffeur den Motor seines Fahrzeugs auf der abschüssigen Straße stoppte, rollte der Wagen mehrere Meter Rückwärts auf den dahinter stehenden Streifenwagen. Neben den insgesamt 13.000 Euro Sachschaden muss der Mann nun das Einbehalten seines Führerscheines beklagen. Ein Test attestierte ihm eine Alkoholisierung von über zwei Promille. Die ermittelnden Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg bitten nun den erwähnten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 zu melden.

